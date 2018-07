Em boa fase, Lorient vence Étienne e sobe para 4o no campeonato francês

Jérémie Aliadière colocou os visitantes na dianteira com seu sétimo gol na temporada aos 20 minutos, e Alain Traoré fez o segundo de cabeça aproveitando um cruzamento de Enzo Reale 18 minutos mais tarde.

O Lorient, que teve numerosas chances no primeiro tempo, tem 30 pontos, cinco menos que o líder Olympique de Lyon, que visita o terceiro colocado Paris St Germain (32 pontos) a partir da 18h (horário de Brasília).

O St Étienne, cuja seca de gols já dura mais de 500 minutos, está em oitavo, com 27 pontos. Mais cedo, Henri Saivet resgatou um ponto para um Girondins Bordeaux com 10 homens ao conferir aos 31 da segunda etapa e dar a seu time um empate de 1 x 1 com o lanterna Nancy.

O empate foi o quarto do Bordeaux, que está em sétimo, com 28 pontos, e o sexto consecutivo do Nancy, que desperdiçou uma vantagem em cinco destes jogos e acumula somente 11 pontos.