Em Ribeirão, 66 grávidas são afastadas para evitar gripe A Prefeitura de Ribeirão Preto decidiu que 66 gestantes do quadro de servidores deverão se ausentar do trabalho temporariamente. A medida tem o objetivo de prevenir a exposição das funcionárias à gripe suína, pois elas fazem parte do grupo de risco - pessoas com sistema imunológico debilitado.