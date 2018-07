Em SP, 13 manifestantes continuam presos Treze pessoas continuam detidas em delegacias de São Paulo por causa do protesto contra o aumento da tarifa de ônibus na noite de terça-feira, 11, quando houve confrontos com a Polícia Militar na região central da cidade. A informação é da Secretaria de Segurança Pública, que somou 11 detidos no 78º DP (Jardins) e outros dois no 2º DP (Bom Retiro). Os manifestantes deixaram um rastro de destruição na cidade.