Em SP, acidente deixa 9 feridos no Rodoanel Oeste Um carro com nove ocupantes capotou, por volta das 4h30 desta madrugada, na alça de acesso do trecho Oeste do Rodoanel à Rodovia Anhanguera. Segundo a concessionária CCR, cujas equipes de resgate foram auxiliadas pelos bombeiros da capital paulista, uma pessoa deixou o local com parada cardiorrespiratória, pelo menos três tiveram ferimentos graves e as demais sofreram lesões moderadas e leves.