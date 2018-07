Empreiteiro que seria líder de quadrilha é detido

A prisão ocorreu em uma residência, na qual os policiais encontraram explosivos, detonadores, cilindros de acetileno e equipamentos utilizados para cortar as máquinas de autoatendimento, além de uma pistola calibre 9mm, de uso restrito às Forças Armadas, e munições. No local também havia R$ 7.950. As notas estavam manchadas com uma tinta similar à do dispositivo de segurança instalado nos caixas e acionado em caso de arrombamento do cofre.

Ao entrarem na casa, os policiais, que investigavam Nardoni havia cerca de 20 dias, encontraram também oito veículos: quatro motos parcialmente desmontadas, um Fiat Idea, um Mitsubishi ASX, uma moto Yamaha XT 660R e uma moto Burgman.

Os policiais acreditam que estes veículos foram utilizados nos ataques aos caixas. Segundo o delegado José Antônio do Nascimento, o empreiteiro, autuado em flagrante, ainda não tinha passagem pela polícia. "Mas pelo tipo de material apreendido e dos levantamentos sobre os crimes que participou, ele não tem nada de primário", disse o delegado.