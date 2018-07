Empresário morre em queda de helicóptero O empresário Gilberto Ramalho, de 66 anos, morreu carbonizado na tarde de ontem após uma pane em um helicóptero Agusta, durante o pouso em sua fazenda em Itupeva, região de Jundiaí (SP). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto ficou gravemente ferido e está internado na UTI do Hospital São Vicente, de Jundiaí. Outros quatro ocupantes tiveram ferimentos leves. Segundo os bombeiros, o helicóptero partiu do litoral do Rio de Janeiro.