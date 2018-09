Empresas e governo descumprem promessa de reflorestar

Anunciado pela prefeitura do Rio, o plantio de 100 mil mudas de Mata Atlântica tinha o objetivo de compensar as emissões de CO2 geradas pela realização do Pan. Segundo inventário da Coppe/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a plantação ocorreria entre o Parque da Pedra Branca e a Floresta Nacional da Tijuca. O projeto - orçado em R$ 2 milhões - consta no site do governo do Rio para a promoção da Olimpíada de 2016 como iniciativa de sucesso.

"Fizemos o estudo, entregamos nossa parte, mas as mudas não foram plantadas", diz o pesquisador Luciano Bastos, membro da Coppe responsável pelo projeto. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente diz que o plantio não ocorreu porque a Petrobras, que seria parceira no projeto, "declinou". Ao ver que a plantação não vingaria, a Coppe, responsável por centralizar os recursos, devolveu à Petrobras R$ 491 mil. A Petrobras afirma que "aguarda a definição da prefeitura e do governo de um novo cronograma para realizar a ação".

Em 2009, quando a cidade do Rio foi escolhida sede da Olimpíada, a secretária estadual do Ambiente, Marilene Ramos, anunciou: "Até 2016 vamos neutralizar a emissão de gases com a plantação de 24 milhões de mudas." Nove meses depois, o projeto não andou. O governo diz que precisa mapear áreas aptas para reflorestamento e fazer levantamento dos viveiros. "Todos fazem esse blá-blá-blá verde, mas não existem mudas nem sementes no mercado para isso tudo", afirma Telmo Borges, engenheiro florestal da superintendência de Biodiversidade da secretaria.

Segunda maior mineradora do mundo, a Vale anunciou em 2007 o plantio de 346 milhões de árvores até 2010. Na ocasião, informou que se tratava do "maior projeto de revegetação e preservação ambiental da América Latina". Após alguns meses, o prazo foi revisto para 2015. Até agora, 25 milhões de mudas foram plantadas (7% do total). Segundo a Vale, a meta para 2015 está mantida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.