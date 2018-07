Equipe retoma busca aos mergulhadores em Sorocaba

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe, composta por seis militares, trabalha com equipamentos suficientes para manter a procura durante o dia. Dois bombeiros foram enviados para reforçar e avaliar a atual situação da busca. Os bombeiros afirmam que o contato com a equipe de busca é limitado por conta da difícil localização.

Os mergulhadores Rodrigo Garcia Cordeiro e Alessandro Varani, ambos de 29 anos, desapareceram no sábado e estão sendo procurados desde às 6h da manha do último domingo. De acordo com os bombeiros, não há chances dos mergulhadores estarem vivos.