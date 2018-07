Equipes encontram partes de helicóptero que caiu na BA

Desde as 7 horas de hoje, o navio varredor Albardão - que possui um sonar de varredura capaz de identificar objetos no fundo do mar (side scan sonar) - também participa das buscas. A região de busca foi estabelecida em uma área de aproximadamente 6,9 quilômetros quadrados, tendo-se como referência o ponto estimado de queda, os pontos de recuperação dos destroços e do aparecimento das quatro vítimas do acidente.

O navio patrulha Gravataí da Marinha do Brasil permaneceu durante a madrugada de hoje realizando as buscas das três vítimas desaparecidas e dos destroços da aeronave. Lanchas da Agência da Capitania dos Portos em Porto Seguro e outras embarcações civis se integraram às buscas, utilizando mergulhadores. O fator que está dificultando as buscas com os mergulhadores é a baixa visibilidade da água, cerca de um metro.

Segundo as equipes de busca que auxiliam a Capitania dos Portos de Porto Seguro, ainda não foram localizados os corpos de três dos sete ocupantes do helicóptero. São eles: Mariana Noleto, namorada de Marco Antônio Cabral, filho do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o piloto e empresário Marcelo Almeida, sócio de um resort, e Jordana Kfuri.

De acordo com a administração do cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, o enterro de duas das vítimas, a mãe Fernanda Kfuri, de 34 anos, e do filho Gabriel Kfuri, de 2 anos, está marcado para as 15 horas de hoje. Ainda segundo os funcionários do cemitério, o vocalista do grupo Biquíni Cavadão, Bruno Gouveia, pai de Gabriel Kfuri, chegou ao local amparado por amigos.

As outras vítimas, cujos corpos já foram resgatados, são: Luca Kfuri de Magalhães Lins, de 3 anos, e a babá, Norma Batista de Assunção, de 49 anos. Os nomes das vítimas foram confirmados pela Secretaria de Comunicação do governo da Bahia.