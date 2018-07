Escritório de meteorologia da Austrália eleva alerta de El Niño

A agência elevou seu sistema de monitoramento para "alerta" ante "observação", indicando que há pelo menos 70 por cento de chance de ocorrência de El Niño. O fenômeno climático é o aquecimento da água da superfície do Pacífico, que ocorre a cada 4 a 12 anos.

O El Niño pode provocar seca em algumas partes do mundo e chuvas excessivas e enchentes em outras.

O escritório acrescentou que nem todos os indicadores passaram a apontar para o El Niño, mas disse que mesmo que o fenômeno não ocorra com intensidade total, as temperaturas mais elevadas no oceano "aumentam as chances de impactos semelhantes aos do El Niño".

(Por Jane Wardell)