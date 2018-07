'Estadão Fotos' traz, amanhã, as melhores imagens da semana

Amanhã, sábado (9), a partir de 17h, você, leitor e assinante do 'Estado', poderá baixar o 'Estadão Fotos' - uma edição exclusiva para tablets (iPad e aparelhos com sistema operacional Android) - com uma seleção das 15 melhores imagens da semana.

O 'Estadão Fotos' traz ainda, em cada edição, em vídeo, um profissional de imagem do 'Estado' explicando os bastidores da captura de uma fotografia de sua autoria.

Hoje, sexta (8), já está disponível para download, desde 20h, o 'Estadão Noite', também exclusivo para tablets. A edição de hoje traz os colunistas Celso Ming, Paul Haddad, Luiz Antônio Prósperi, Reginaldo Leme e Daniel Gonzales abordando, em seus artigos, economia, esportes e tecnologia.

A edição traz ainda uma seleção das melhores fotos do dia, vídeos em destaque na TV Estadão e o Giro 15 da Rádio Estadão, produzido especialmente para o 'Estadão Noite'.