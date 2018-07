Estados do Norte e Centro-Oeste podem ter chuva forte

Apenas entre o leste do Amapá, do Pará e no norte do Tocantins as pancadas de chuvas serão a partir da tarde, de forma mais fraca e isolada. Sobre o Sudeste do Brasil também haverá condição para muitas nuvens e para pancadas de chuva sobre boa parte de Minas Gerais, extremo norte de São Paulo, norte e serra do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Localmente haverá chance de chuva forte em Minas. Chuva também atingirá a Bahia. Na faixa leste que abrange o Recôncavo Baiano e a região cacaueira haverá chuva no decorrer do dia.

No Rio Grande do Sul haverá chuva no oeste e no sul, com condição para temporal localizado, que poderá vir acompanhado de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Segundo informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), poderá ocorrer chuva localizada no centro e noroeste gaúcho, oeste de Santa Catarina, centro-oeste do Paraná, oeste e sul de São Paulo, no entanto, a chance é pequena.