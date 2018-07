Estradas de SP apresentam trânsito tranquilo

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral do Estado, o tráfego fluía normalmente por volta das 16h40. Já na Rodovia Presidente Dutra, principal conexão com o Rio de Janeiro, havia um trecho curto de lentidão no sentido São Paulo, entre o km 166 e o km 167, devido ao excesso de veículos. No sentido Rio, não havia problemas.

A viagem entre a capital paulista e o interior do Estado também seguia tranquila na tarde de hoje. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, o trânsito era bom, com exceção do trecho entre o km 162 e o km 163, na região de Jundiaí. O local tinha fluxo lento e com algumas paradas em função de obras que causaram a interdição de uma faixa.

No Sistema Ayrton Senna - Carvalho Pinto, que cruza a região do Vale do Paraíba, o trânsito estava normal. Na Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná, o trânsito também fluía bem.