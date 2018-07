Estradas federais registram 175 mortes no feriado

BRASÍLIA - O número de mortes registradas em acidentes nas rodovias federais durante o feriado da Semana Santa foi 18% menor em relação ao ocorrido no período de carnaval deste ano. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 25, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao todo, 175 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais de todo o País na Semana Santa. No Carnaval, o total de vítimas foi de 213.

Em relação ao número de acidentes de trânsito, também houve queda. Foram registrados 3.861 ocorrências na Semana Santa contra 4.165 no último carnaval, uma queda de 7%.

Houve diminuição com relação ao número de feridos na mesma base de comparação. Foram registrados 2.274 feridos durante a Semana Santa, ante 2.441 no Carnaval - queda de 7%. O Estado da Bahia concentrou o maior número de mortes (25), seguido por Minas Gerais (24).