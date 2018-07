Estudantes de SP fazem exame de competência escolar Jovens e adultos estudantes no Estado de São Paulo realizam neste fim de semana exames para medir o nível de capacidade de aprendizagem daqueles que se atrasaram na vida escolar. O Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) será aplicado em 169 municípios paulistas. Cerca de 245 mil pessoas se inscreveram, e o resultado será divulgado a partir da segunda quinzena de fevereiro pelo Ministério da Educação (MEC), que realiza a prova em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Os candidatos são alunos que ainda não concluíram os estudos e devem ter no mínimo 15 anos para a prova do Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio. O Encceja é semelhante a um exame supletivo feito pela secretaria estadual em março, quando 254 mil pessoas se inscreveram e 105 mil realizaram a prova. Os inscritos no exame receberam em casa um cartão com a confirmação dos dados, local de prova e um questionário socioeconômico, que deve ser respondido e entregue no dia do exame. O conteúdo das provas está disponível no site da secretaria. "Avaliamos ser importante promover mais uma oportunidade para aqueles que estão em busca de uma certificação escolar. É um passo fundamental para quem pretende galgar melhores oportunidades no mercado de trabalho, por exemplo", afirmou, em nota, a secretária de Estado, Maria Helena Guimarães de Castro. Os locais de prova podem ser consultados no site www.educacao.sp.gov.br. O MEC disponibiliza as informações aos candidatos que podem acessá-las com o número da inscrição ou com os dados pessoais. A prova de hoje começou às 12h e a de amanhã tem início às 8h.