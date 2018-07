Estudo identifica gene 'causador de vários tipos de câncer'

Cientistas italianos identificaram um gene que está diretamente ligado ao surgimento de 74% dos casos de câncer. A pesquisa, que será anunciada nesta segunda-feira, 24, na Conferência Européia sobre Câncer, em Barcelona, na Espanha, descobriu que o gene, conhecido como Trop-2, teria um papel fundamental no aparecimento de tumores na mama, cólon, estômago, pulmões, próstata, ovários e pâncreas. Os pesquisadores observaram a ligação entre o gene e vários tipos de câncer durante experimentos feitos com ratos ou com tumores cultivados em laboratório. O líder do estudo, Saverio Alberti, da Universidade de Chieti, disse ter observado altos níveis da atividade de Trop-2 em cerca de 65% a 90% dos tumores analisados, resultando numa média geral de 74%. "Estes números são altos", avalia o pesquisador. "A função do gene Trop-2 era um mistério até agora, mas este estudo revela que ele está envolvido com o surgimento, em média, de três quartos dos casos de câncer", disse Alberti. Os estudiosos esperam que a descoberta possa contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos à base de anticorpos que atacariam a atividade do gene, diminuindo ou interrompendo por completo o desenvolvimento do câncer. A equipe de cientistas italianos vem pesquisando a ação do Trop-2 há três anos, depois de concluírem que o gene tinha uma ação degenerativa durante a gravidez, podendo também provocar crescimento de tumores. "Ainda é cedo, mas estamos muito animados com as chances de terapias que podem surgir desta descoberta", disse o especialista. Alberti acrescentou que os primeiros testes com remédios feitos à base de anticorpos poderiam começar a partir do ano que vem e que estariam disponíveis para os pacientes em cinco anos.