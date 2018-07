EUA admitem que eleição pode ser adiada A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, reconheceu ontem que as eleições iraquianas podem ser adiadas para depois de janeiro. O motivo do adiamento é a disputa interna sobre a composição das cadeiras no Parlamento iraquiano. A mudança nos planos pode acabar influenciando o cronograma de retirada das tropas americanas no Iraque.