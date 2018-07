EUA garantem que ajuda à Coreia do Norte irá para lugar certo

King, enviado dos Estados Unidos para Direitos Humanos na Coreia do Norte, disse que as conversas com autoridades do país na capital chinesa ajudaram a eliminar empecilhos administrativos para o auxílio.

Ele sugeriu que as preocupações com a possibilidade de os alimentos serem desviados pelo governo norte-coreano para suas próprias necessidades haviam sido solucionadas.

"Nós tivemos conversas muito produtivas e positivas", afirmou King a repórteres, muitos deles japoneses e sul-coreanos, no aeroporto de Pequim. "Estou muito satisfeito com nossas discussões."

Segundo o enviado norte-americano, um dos principais pontos das conversas era a preocupação dos Estados Unidos para que a ajuda fosse para as pessoas realmente necessitadas e, quando questionado, ele disse que estava confiante sobre esse ponto.

As negociações entre EUA e Coreia do Norte na capital chinesa foram o último passo para persuadir o governo norte-coreano a limitar suas atividades nucleares e retornar para o diálogo com seis nações sobre o desarmamento, que foi interrompido após 2008.

A Coreia do Norte anunciou na semana passada um acordo com os Estados Unidos sob o qual seu governo irá suspender partes essenciais de seu programa nuclear e deixar monitores da Organização das Nações Unidas (ONU) visitar instalações de energia atômica.

Os EUA, em resposta, prometeram voltar a fornecer ajuda com alimentos para áreas isoladas e pobres do país, apesar de o governo norte-americano ter afirmado repetidas vezes que a ajuda e o desarmamento não estão diretamente ligados.

A oferta norte-americana envolve 240 mil toneladas métricas de alimentos a serem entregues em carregamentos mensais.

(Reportagem de Ben Blanchard)