Ex-baterista da banda Lynyrd Skynyrd morre em acidente de carro nos EUA

Burns não estava usando cinto de segurança quando seu carro saiu da pista na sexta-feira, atingindo uma caixa de correio e uma árvore perto de Cartersville, a noroeste de Atlanta, disse a Patrulha do Estado da Geórgia.

Ele era o único ocupante no carro e ninguém mais foi ferido. O acidente continua sob investigação, disseram autoridades.

Burns foi um dos membros fundadores da Lynyrd Skynyrd, mais conhecida por sucessos como "Free Bird" e "Sweet Home Alabama".

Ele permaneceu no grupo da sua criação em meados da década de 1960 em Jacksonville, na Flórida, até 1974, atuando no álbum de estreia da banda, "Pronounced 'Leh-'nérd 'Skin-'nérd". O álbum lançou a banda para a fama e ajudou a definir o som do rock sulista dos EUA, que explodiu em popularidade durante a década.

A Lynyrd Skynyrd entrou no Hall da Fama do Rock and Roll em 2006.

(Por Victoria Cavaliere em Seattle)