Ex-funcionário de hotel é suspeito de assalto no RJ

Outros dois homens são investigados pela participação no crime. Na quinta-feira passada, a polícia apreendeu na casa de Alexandro, em Saquarema, na Região dos Lagos, duas carabinas, três pistolas e um revólver, além de duas granadas.

Na casa de Vagner, no Morro Santo Amaro, no Catete, na zona sul do Rio, a polícia apreendeu uma arma chamada balestra, que lança dardos similares a flechas. De acordo com a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento a Turistas, Renata Teixeira, a dupla participou de dois assaltos a lojas de armas, uma no Rio e outra em Saquarema, antes de roubar o hotel.