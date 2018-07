Zuma, que visitou Mandela neste dia de Natal, disse em um comunicado que os médicos estão satisfeitos com o progresso que o antigo líder sul-africano está fazendo.

O vencedor do prêmio Nobel da Paz, está hospitalizado em Pretória há mais de duas semanas após ter dado entrada no hospital para exames de rotina. Mandela, com 94 anos, passou por cirurgia para remoção de cálculo biliar.

(Por Sherilee Lakmidas)