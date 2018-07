EXCLUSIVO-Leilão de energia A-5 será adiado de 26/04 para 15/08

A nova data deve ser publicada em portaria com o adiamento na edição do Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira.

O leilão A-5 contratará energia que precisa ser entregue a partir de 2017.

O leilão de energia A-3 já tinha sido adiado de 22 de março para 28 de junho, para que as distribuidoras de energia pudessem reavaliar a expectativa de demanda.

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hubner, disse na semana passada que algumas distribuidoras estão com níveis de sobrecontratação altos, mas o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, disse nesta semana que adiamento não deveria se repetir para o A-5.

A maior parte da contratação de energia realizada pelas distribuidoras é feita com cinco anos de antecedência, no leilão A-5, e a quantidade a ser contratada baseia-se na estimativa de crescimento do mercado consumidor, com base também na perspectiva de expansão da economia.

Assim, quando a estimativa de crescimento da economia é frustrada, as distribuidoras também ficam com sobrecontratação de energia.

No ano passado, o crescimento da economia já ficou abaixo do esperado, com uma alta de 2,7 por cento no PIB.

