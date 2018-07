Exército da Ucrânia diz que rebeldes usam trégua para se reagrupar

A redução na violência e as medidas em ambos os lados para retirar as armas pesadas da linha da frente tinham aumentado as esperanças de que um cessar-fogo de duas semanas seria respeitado.

"A fim de enganar os representantes da OSCE, os rebeldes estão removendo equipamentos militares da linha da frente ... e os trazendo de volta à noite", disse o porta-voz militar Andriy Lysenko.

"Há sinais de que o inimigo está se preparando para mais ofensivas", disse ele, citando como principais alvos a cidade portuária estratégica de Mariupol, controlada pelo governo, e Artemivsk, ao norte do reduto rebelde de Donetsk.

Apesar de não ocorrer bombardeios durante a noite, os rebeldes bombardearam posições das tropas do governo 34 vezes no sábado, ferindo oito soldados ucranianos, disse Lysenko.

Por outro lado, rebeldes disseram que forças ucranianas haviam disparado morteiros e foguetes na região de Donetsk 26 vezes nas últimas 24 horas, de acordo com o serviço de impressa separatista DAN.

O comandante rebelde Eduard Basurin disse no domingo que separatistas continuavam o processo de retirada de armas pesadas da linha de frente, sob a observação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), informou o DAN.

A OSCE, que acompanha a implementação do acordo de paz, disse no sábado que havia monitorado a retirada das armas de rebeldes de regiões de Donetsk e iria verificar diariamente se elas permanecem nos locais onde foram levadas.

A organização também afirmou que tinha observado a retirada de dois comboios na região de Luhansk, mas separatistas "haviam proibido a missão especial de monitoramento de seguir qualquer um destes comboios para os seus pontos finais".

(Reportagem de Natalia Zinets)