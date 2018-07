Explosão em paiol da Marinha deixa 8 mortos Pelo menos oito soldados morreram e dois ficaram feridos ontem em uma explosão num depósito de armas da Marinha russa, na cidade de Ulyanovsk. No início do mês, outra explosão, no mesmo paiol, obrigou mais de 3 mil moradores a deixar a área. Analistas dizem que a falta de treinamento militar e os cortes orçamentários têm provocado os acidentes.