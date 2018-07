Exportação de soja do Brasil bate recorde para abril

As exportações ficaram próximas às expectativas do mercado, que apontavam vendas externas de cerca de 5 milhões de toneladas.

As exportações de soja no mês passado do Brasil, o segundo exportador mundial da oleaginosa, só perdem para os embarques registrados em junho do ano passado, de 6,17 milhões de toneladas, o recorde histórico para todos os meses.

Com uma safra de soja recorde e demanda aquecida, especialmente da China, o Brasil deve exportar um recorde na atual temporada de 29 milhões de toneladas, segundo a Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais).

As exportações de soja, o principal produto da pauta de exportação agrícola do Brasil, somaram em abril 1,79 bilhão de dólares, contra 1,54 bilhão de dólares no mesmo período do ano passado e ante 1,16 bilhão de dólares em março, quando atingiram 3 milhões de toneladas, de acordo com a Secex.