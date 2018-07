Exportações de petróleo do Brasil sobem e de minério despencam em abril

O aumento das exportações acontece em um ano em que a Petrobras tem meta de elevar em 7,5 por cento sua produção, após dois anos de queda na extração de petróleo e forte déficit da conta petróleo do país, por conta das importações de combustíveis para abastecer o mercado interno.

Pela média diária, as exportações de petróleo no início deste mês cresceram 158 por cento em relação a abril do ano passado, para 119,5 mil toneladas, e 50 por cento ante o embarque de 79,8 mil toneladas ao dia registrado em março deste ano.

O preço do petróleo exportado subiu para 680,8 dólares por tonelada, ante 643,2 dólares/t em março deste ano e 663,1 dólares/t em abril do ano passado.

A receita com as exportações de petróleo no acumulado do mês atingiu 732 milhões de dólares.

O petróleo normalmente está entre as três principais commodities exportadas pelo Brasil, juntamente com o minério de ferro e a soja.

MINÉRIO EM BAIXA

As exportações de minério de ferro, principal produto da pauta de exportação do Brasil, por outro lado, começaram o mês de abril em queda, tanto em volume como em preço, que recuou para o menor nível desde agosto de 2013, segundo média mensal da Secex.

O valor do produto exportado caiu para 88 dólares por tonelada no acumulado do mês, ante 108,2 dólares por tonelada em abril do ano passado. Em agosto de 2013, o preço de exportação do minério ficou em 84,7 dólares por tonelada.

Os preços do minério exportado estão em baixa após um recuo forte no mercado global em meados de março, quando os valores na China (maior importador) atingiram uma mínima de um ano e meio. Atualmente, as cotações no mercado à vista chinês já se recuperaram em mais de 10 por cento ante o piso do mês passado.

O volume de minério embarcado em abril até o dia 13 recuou para 7,41 milhões de toneladas, com média por dia útil de 823,8 mil toneladas, ante média de 1,287 milhão de toneladas em abril de 2013 e 1,06 milhão de toneladas em março deste ano.

A Vale, maior produtora global de minério de ferro, é a maior exportadora do país.

SOJA EM ALTA

Os volumes exportados de soja subiram fortemente no início de abril, com o Brasil, maior exportador global da oleaginosa, escoando uma safra recorde em um mês em que tradicionalmente os embarques são elevados.

Nos primeiros nove dias de abril, as exportações somaram 3,6 milhões de toneladas, ou 400 mil toneladas por dia útil, ante 328 mil toneladas em média em março e 325 mil toneladas em abril do ano passado, quando o país exportou mais de 7 milhões de toneladas, uma das maiores marcas mensais da história.

As exportações de soja somam no mês de abril, que provavelmente será um dos mais fortes para a oleaginosa, 1,8 bilhão de dólares, acima dos 732 milhões de dólares gerados pela exportação de petróleo e dos 653 milhões de dólares pelo minério de ferro.

(Edição de Raquel Stenzel)