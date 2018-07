Exposição celebra a beleza de formas voluptuosas de mulheres africanas

Mulheres cheinhas

Uma exposição em Abidjan, na Costa do Marfim, celebra as formas voluptuosas de mulheres africanas.

"Eu queria lutar por essas mulheres que foram criticadas e até feitas prisioneiras da ideia de que não eram bonitas", disse o pintor local Augustin Kassi.

Kassi tem um estilo inconfundível e é considerado um dos mais importantes artistas contemporâneos da Costa do Marfim.

"Decidi tomar uma posição e dizer: 'Não, você é linda - Deus a fez assim. Tome cuidado com a alimentação, faça um pouco de esporte, e nós te amamos'. Eu amo essas mulheres", disse Kassi à BBC.

Axelle Osombo, uma das visitantes da exposição, disse: "Eu acho original, porque estamos acostumados a ver pinturas de paisagens e mulheres magras e elas (as obras) mostram o valor das mulheres maiores. Eu gostei muito, especialmente porque sou grande e bela."

Kassi diz que decidiu pintar mulheres "grandes" após presenciar uma discussão em uma viagem de Abidjan a Bingerville em uma espécie de van, conhecida como "gbaka".

Uma mulher grande entrou na gbaka e o cobrador pediu que ela pagasse por duas passagens, porque estava ocupando muito espaço, o que causou uma grande discussão.

O artista diz que a cultura tradicional da Costa do Marfim e de Gana valoriza as mulheres grandes. Durante três meses após o parto, as mulheres têm de ficar de resguardo. Depois disso, espera-se que pareçam saudáveis e bem alimentadas, sinal de que o marido cuidou bem delas.

"São bonitas e representam as verdadeiras mulheres africanas", disse outra visitante da exposição, Awa Toure. "Na África, quando você tem um ou dois filhos, você toma novas formas e é isso que o pintor mostra em seu trabalho."

A exposição de Kassi faz parte da Bienal Internacional de Arte Naif em Abidjan, que está em sua quarta edição e traz artistas de mais de dez países africanos.

A escola de arte naif vem ganhando espaço e se caracteriza pelo estilo propositadamente simples, com cores fortes e, frequentemente, uma perspectiva distorcida.

"Artistas naif costumam pintar animais, plantas e pessoas vivendo em harmonia. Eles são, de alguma forma, ecologistas, amam o que Deus criou e protegem a ordem criada", diz Kassi.

O festival de arte vai até o dia 20 de maio, com exposições em diversas galerias de Abidjan.