FAB acha destroços no mar; investiga se são do AF 447

"Foram encontradas peças metálicas e não-metálicas, incluindo poltronas", disse à Reuters o chefe de relações de imprensa da Aeronáutica, o tenente-coronel Henry Wilson.

Segundo ele, as buscas serão concentradas nesse ponto do oceano para confirmar se essas peças são do avião da Air France desaparecido desde domingo sobre o Atlântico.

Em Brasília, a Aeronáutica informou que ainda investiga se as peças seriam do Airbus A330 que decolou do Rio de Janeiro com destino a Paris e enviou mensagem automática reportando problemas elétricos quatro horas após a decolagem.

"O Comando da Aeronáutica precisa de pelo menos uma peça que tenha o número de série, tenha uma identificação, que seja compatível, que ela tenha pertencido àquela aeronave", disse a jornalistas em Brasília o coronel Jorge Amaral, vice-chefe do centro de comunicação social da Aeronáutica.

A FAB informou ainda em comunicado que uma aeronave R-99, que decolou de Fernando de Noronha na noite de segunda-feira, "para realização de varreduras com a utilização do radar de abertura sintética" identificou por volta de 1h (de Brasília) alguns "retornos" que indicavam materiais metálicos e não-metálicos flutuando no oceano.

Em seguida, aeronaves Hércules C-130 decolaram para o local indicado e confirmaram, às 6h49, a existência de peças e manchas de óleo a aproximadamente 650 quilômetros a nordeste de Fernando de Noronha.

Entre os objetos estavam poltronas de avião, pequenos pedaços brancos, uma bóia laranja, um tambor, além de vestígios de óleo e querosene, informou a FAB em comunicado.

