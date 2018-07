Facebook diz que pedidos de governos por dados de usuários sobe 24%

Nos primeiros seis meses de 2014, os governos de todo o mundo fizeram 34.946 pedidos por dados. Durante o mesmo período, a quantidade de conteúdo restrito devido às leis locais aumentaram em cerca de 19 por cento.

"Estamos buscando agressivamente um apelo a um tribunal superior para invalidar esses mandados e para forçar o governo a devolver os dados que confiscou", disse a empresa em um post em seu blog nesta terça-feira.

O Google relatou em setembro um aumento de 15 por cento no número de pedidos no primeiro semestre deste ano, na comparação com o semestre anterior, e um aumento de 150 por cento nos últimos cinco anos, por governos de todo o mundo para revelar informações de usuários em investigações criminais.

(Reportagem de Sai R Sachin em Bangalore)