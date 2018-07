Família confirma príncipe brasileiro no voo AF 447 O príncipe Pedro Luis de Orleans e Bragança, de 26 anos, quarto na linha sucessória do trono e membro da família imperial brasileira, estava no voo AF 447 da Air France, que saiu ontem do Rio de Janeiro com destino à Paris e desapareceu enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico. A informação foi confirmada pelo escritório que representa a família Orleans e Bragança em São Paulo.