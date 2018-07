Fechados postos em SP por vender combustível adulterado Sete postos de combustíveis da região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, foram fechados nesta sexta-feira pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, por meio da Delegacia Regional Tributária de São José do Rio Preto (DRT-8). A Operação De Olho na Bomba investigou os estabelecimentos que tiveram as inscrições estaduais cassadas por estocagem e comercialização de combustíveis em desconformidade com as especificações da Agência Nacional do Petróleo (ANP).