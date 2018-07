Feirante perde controle de veículo e mata 4 no Rio Com traumatismo craniano e múltiplas fraturas, a menor Emanuele Vitória, de nove meses, sofreu uma parada cardíaca e faleceu na manhã deste domingo. Ela se tornou a quarta vítima do acidente provocado pelo feirante André Leandro da Silva, 39 anos, na noite de ontem, quando ele perdeu o controle de seu veículo, uma Parati, e invadiu a calçada da rua da Feira, no bairro de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, e atropelou sete pessoas que preparavam uma festa junina. No local, faleceram Adalmir do Amaral, 34 anos, Luciene de Lima Wanderlei Cavalcanti, 24, e Pedro Pontes, 71.