Feiras descumprem horário de desmontagem e limpeza Feirantes da capital não estão cumprindo decreto do prefeito Gilberto Kassab (DEM) que limita as vendas nas feiras livres até as 12h30 e determina que às 14 horas todas as barracas estejam desmontadas e as sobras de mercadorias, ensacadas. Em cinco feiras visitadas pela reportagem, nesse horário parte dos feirantes ainda trabalhava, o lixo não havia sido recolhido e os garis aguardavam o fim da feira para iniciar a limpeza.