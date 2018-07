Felipe VI é proclamado rei da Espanha e pede união com diversidade

Ele pediu que a Espanha se mantenha unida, mas respeitando as diferenças culturais entre as suas regiões, encerrando um discurso dizendo "obrigado" em quatro línguas: castelhano, basco, catalão e galego.

Felipe tornou-se rei depois de seu pai, Juan Carlos, abdicou no início deste mês após série de escândalos que levaram muitos espanhóis, especialmente as gerações mais jovens, a questionarem o papel da própria monarquia.

Um dos maiores desafios para Felipe é se ele conseguirá usar seu papel simbólico para estimular o diálogo entre os líderes da Espanha e da rica região nordeste da Catalunha, onde há um crescente movimento de independência.

O novo rei, que tem 46 anos, usava uniforme militar com uma faixa e jurou lealdade à Constituição da Espanha antes de abordar dignitários reunidos na câmara baixa do Parlamento, com grande parte do seu discurso dedicado à questão da unidade nacional.

"Há espaço para todos nós em uma Espanha unida e diversificada", disse Felipe em seu discurso.

(Por Elisabeth O'Leary)