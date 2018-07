Feriado terá mar agitado no Sudeste e neve no RS e SC

No litoral do Rio Grande do Sul e nas praias da costa sul de Santa Catarina, com a passagem desta frente fria, o mar começa a subir na quinta-feira à tarde com ondas chegando a 2 metros à noite, informa a Climatempo. A previsão da Climatempo é que na sexta-feira o mar permaneça agitado.

Durante a noite a altura das ondas aumenta, ficando por volta de 2,5 m na costa gaúcha e no sábado a altura das ondas deve chegar aos 3 metros de altura. No domingo, o mar ainda fica agitado, mas a tendência, de acordo com a empresa de meteorologia, é de diminuição da agitação marítima.

Previsão de mar agitado também no litoral de São Paulo. As ondas geradas pela passagem da frente fria chegam à costa paulista entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta. No sábado, o mar deve continuar agitado. Nas praias do Rio de Janeiro, a altura das ondas também deve aumentar, afirma a Climatempo. No sábado, o mar ainda fica bem agitado, com ressaca, e as ondas têm entre 3 e 3,5m de altura.

A Climatempo informa que o litoral do Espírito Santo também terá mar agitado neste feriado. No sábado, a altura das ondas fica por volta de 2,5m, diz a previsão da empresa. No domingo, com a chegada das ondas geradas pelo ciclone extratropical que atua em alto-mar ao largo da costa da Argentina, a agitação marítima aumenta ainda mais na costa capixaba, com ondas chegando a 3 m de altura.

Neve

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o frio atinge o Rio Grande do Sul neste feriado de Corpus Christi. A previsão do Inmet para a próxima quarta-feira é de tempo nublado com chuva entre o leste e sul do Estado e geada no centro da capital. Há possibilidade de queda de neve durante a noite nas regiões de Campanha, Serra Sudeste, Serra do Nordeste e Planalto.

A neve deve continuar, de acordo com o Inmet, na quinta-feira durante a madrugada. Para o final de semana a previsão do Instituto é de tempo parcialmente nublado com geada.

O Estado de Santa Catarina também pode registrar queda de neve na quarta e na quinta-feira, quando o tempo ficará parcialmente nublado com geada, principalmente no Planalto Sul do Estado.