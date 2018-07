Fernão Dias é liberada em SP após quase seis horas A Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou no início da tarde de hoje o quilômetro 70 da Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na Grande São Paulo. A pista sentido capital paulista ficou interditada por quase seis horas por conta de uma carreta carregada com palete (plataforma de madeira) que tombou na pista. O motorista ficou gravemente ferido no acidente e foi levado do helicóptero para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Com o acidente, a PRF chegou a interditar totalmente a pista até as 9h30. No resto da manhã, os motoristas tiveram de trafegar pelo acostamento e por uma das três faixas da rodovia. O bloqueio chegou a provocar sete quilômetros de congestionamento.