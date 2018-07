Fifa inclui Recife e Salvador na Copa das Confederações, com ressalva

As duas capitais nordestinas foram colocadas pela Fifa no ano passado como possíveis sedes da Copa das Confederações, dependendo do avanço de suas obras de estádios e infraestrutura. Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília já estavam confirmadas para o torneio, que vai de 15 a 30 de junho.

O comitê-executivo da Fifa informou nesta terça que as seis cidades foram aprovadas como sedes, mas que "várias tabelas de jogos incluindo quatro, cinco ou seis cidades foram trabalhadas para serem adaptadas diante da situação atual de momento, no mais tardar no meio de novembro".

Com as diferentes tabelas, a Fifa se prepara para eventuais atrasos nas obras que impeçam a realização de jogos em alguma das cidades selecionadas.

Mesmo no Rio de Janeiro, confirmado desde o início como sede da final da Copa das Confederações, os operários correm contra o tempo para concluir as obras de reforma do Maracanã a tempo para o torneio.

A abertura da Copa das Confederações será realizada em Brasília, com as duas semifinais em Belo Horizonte e Fortaleza e a decisão do título no Maracanã. A tabela completa do torneio será divulgada em junho de 2012.

O sorteio dos confrontos do torneio está previsto para dezembro em São Paulo --cidade que ficou fora do torneio devido à impossibilidade de concluir as obras de seu estádio a tempo.

(Reportagem de Pedro Fonseca no Rio de Janeiro)