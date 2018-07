Filha do cantor Giovani é enterrada em Franca, SP Amigos e parentes acompanharam, na manhã desta quarta-feira, 15, o enterro da estudante Gessyca Cristina Morais, de 21 anos, filha do cantor sertanejo Giovani, da dupla Gian e Giovani. Ela morreu na madrugada de terça-feira, 14, após o carro em que estava com amigos capotar, em Osasco, na Grande São Paulo. O enterro foi no Cemitério da Saudade, no centro da cidade de Franca, interior de São Paulo.