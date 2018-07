Filho de Leonardo passa por cirurgia de emergência Após 19 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, o cantor Pedro Leonardo, filho do cantor sertanejo Leonardo, passou por uma cirurgia de ressutura da parede abdominal na noite de sábado. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a cirurgia foi inesperada, mas Pedro segue com quadro estável e apresenta melhora gradativa.