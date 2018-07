Filho de Leonardo poderá ser transferido hoje para SP O cantor Pedro Leonardo Dantas Costa, de 24 anos, filho do cantor sertanejo Leonardo, poderá ser transferido nesta terça-feira da UTI do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) para a UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na manhã desta terça-feira ele passou por hemodiálise devido à insuficiência renal aguda.