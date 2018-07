Filho diz que quadro de saúde de Verissimo é estável

O escritor deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na última segunda-feira (3), onde ficou internado por 12 dias tratando uma infecção. Verissimo passou por diversas sessões de hemodiálise e, inclusive, chegou a respirar com o auxílio de aparelhos. Mas melhorou, e agora está em um quarto no setor de internação do hospital, com visitas restritas à família. "Ele ainda não está escrevendo. Mas está vendo TV, lendo jornal e nos escutando, já que ele não é muito de falar", brinca Pedro.

Nesta sexta-feira, vizinhos da família, moradora no bairro Petrópolis, prepararam mais uma de tantas homenagens que o escritor vem recebendo. Eles penduraram uma faixa em uma praça, quase em frente à casa do escritor, dizendo "Luis Fernando te esperamos na nossa praça Mafalda Verissimo".

Verissimo foi internado depois de se sentir mal ao chegar de uma viagem a Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele se queixou de sintomas de gripe, os mesmos que sentiram seus companheiros de viagem, como sua mulher, Lúcia, o escritor Zuenir Ventura e o cartunista Chico Caruso. Entretanto, ao invés de apresentar melhoras, como os demais, o escritor gaúcho piorou.

No dia 24, a equipe que atende Verissimo, chefiada pelos médicos Alberto Augusto Rosa, Sandro Cadaval e Eubrando Silvestre Oliveira, identificou que o escritor havia sido vítima do vírus Influenza A, a gripe comum. Pelo fato de ser hipertenso e diabético, seu quadro de saúde se agravou, fazendo com que ele fosse imediatamente internado, para ser sedado e auxiliado por aparelhos.

Além de escritor, Verissimo também é jornalista, cartunista, roteirista de televisão, autor de teatro e tradutor. Entre suas obras mais famosas estão O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada, As Cobras e A Velhinha de Taubaté. Seu pai, Erico Verissimo, é um dos principais autores brasileiros.