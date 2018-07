Fiscalização apreende 29 caixas de lança-perfume na BA Cerca de 3.500 frascos de lança-perfume foram apreendidos na madrugada de hoje, durante fiscalização na Rodovia BR-324, em Feira de Santana, na Bahia. Os policiais desconfiaram de dois veículos de passeio que estavam com excesso de peso e ao abordá-los perceberam que os condutores apresentavam sinais de inquietação. Após revista nos carros foram encontradas 29 caixas com 120 ampolas, totalizando 3.480 unidades de lança-perfume. De acordo com os acusados, um baiano, de 29 anos, e um cearense, de 47 anos, a droga seguia de Irecê, na Bahia, para o estado do Ceará e estaria avaliada em R$ 150 mil.