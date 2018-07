Flanelinhas e cambistas detidos ao redor do Pacaembu SÃO PAULO - Três cambistas e 53 flanelinhas foram detidos, na noite desta quarta-feira, 9, no entorno do estádio do Pacaembu, zona oeste da capital paulista, horas antes do início do jogo entre Corinthians e Emelec - partida válida pelas oitavas-de-final da Taça Libertadores da América - numa operação conjunta entre as policiais Civil e Militar e a Prefeitura de São Paulo.