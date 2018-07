Fogo atinge armazém de cargas no Porto de Santos-SP As chamas atingiram um armazém de cargas no Porto de Santos, na Baixada Santista, em São Paulo, na madrugada de hoje. Ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, o fogo começou por volta das 3h30 e foi controlado seis horas depois. O armazém atingido está localizado na Rua Siqueira Campos com Senador Dantas e guardava mais de cinco mil fardos de algodão.