Fotógrafo morre em acidente e moradores queimam carro Revoltados com a morte do fotógrafo Henrique Mucci, de 27 anos, moradores do Jardim João Paccola, em Lençóis Paulista, na região de Bauru (SP), atearam ontem fogo no Monza que entrou em alta velocidade na preferencial e bateu na moto Honda CBR-250 cilindradas, dirigida por ele, que ia para o trabalho. A moto foi arremessada sobre um alambrado a mais de dez metros de distância do cruzamento das Ruas Bandeira Tribuzi e José Antônio Blanco, onde aconteceu a batida.