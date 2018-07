Fotos raras dos Beatles vão a leilão na Inglaterra

Os Beatles, em cores, em 1964

Uma coleção de fotos inéditas dos Beatles, feitas durante a primeira turnê do grupo nos Estados Unidos em 1964, vai a leilão na Grã-Bretanha em março.

As 65 fotos, no formato de slides, foram tiradas pelo físico Robert Beck, que morreu em 2002, deixando um imenso acervo de imagens em sua casa em Hollywood. Imagens coloridas dos Beatles na sua primeira turnê americana são raras.

As fotos serão leiloadas no dia 22 de março, no aniversário de 50 anos do lançamento do primeiro álbum da banda, Please Please Me.

Os slides serão vendidos juntamente com os direitos autorais das imagens, e a expectativa é de que arrecadem entre 10 mil e 15 mil libras (aproximadamente R$ 30 mil e R$ 45 mil).