Frente fria e chuva persistem na região sul do país

O calor e a umidade favorecerão a ocorrência de pancadas isoladas de chuva no sudoeste de Mato Grosso, Rondônia e nas demais áreas da região Norte, onde as chuvas isoladas devem se concentrar entre o Amazonas, Roraima, Acre, norte do Pará e Amapá.

O tempo também fica instável no litoral leste do Nordeste, com possibilidade de pancadas de chuva entre o litoral do Rio Grande do Norte e de Sergipe. Chuvas isoladas ocorrerão no centro-leste da Bahia e no litoral do Espírito Santo. Muitas nuvens são esperadas para o nordeste de Minas Gerais.

Em todas estas áreas a nebulosidade e as chuvas ficam por conta principalmente dos ventos úmidos do oceano. Predomínio de sol no oeste de Minas Gerais, grande parte de São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins e sul do Pará. Sol entre poucas nuvens nas demais áreas do país.