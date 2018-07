O grupo saiu em passeata na frente do prédio da Faculdade de História, seguindo para o portão 1 da universidade. Na Avenida Alvarenga, os manifestantes bloquearam a via, que foi liberada por volta das 11h45. Segundo um dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores da USP, Aníbal Ribeiro Cavali, em seguida, o grupo começou a andar para reitoria, onde será feito um novo protesto.