Fuvest e Unicamp divulgam datas do vestibular Foram divulgadas hoje as datas dos principais vestibulares de São Paulo. A primeira fase da Fuvest, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP), será no dia 27 de novembro. Já as primeiras etapas da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) estão marcadas, respectivamente, para os dias 6 e 13 de novembro.