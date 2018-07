Gabeira e Crivella apostam em presença no 2o turno no Rio Apesar das últimas pesquisas reforçarem as dúvidas sobre quem estará na disputa do segundo turno contra Eduardo Paes (PMDB) pela prefeitura do Rio, os candidatos Fernando Gabeira (PV) e Marcelo Crivella (PRB) tentaram mostrar confiança na conquista da segunda vaga na etapa final da disputa carioca. "Acho que hoje nós viramos", disse Gabeira, logo após votar, na manhã deste domingo, na capital fluminense. "Acho que temos um chance real de chegar ao segundo turno, confio muito nos meus eleitores porque são combativos, têm bons argumentos e são respeitosos", acrescentou. O candidato do PV cresceu nas pesquisas nos últimos dias e emparelhou com Crivella na disputa pela segunda vaga à rodada final da eleição municipal do Rio. De acordo com levantamento feito pelo instituto Datafolha, divulgado no sábado, Gabeira apareceu numericamente à frente de Crivella, mas pelo Ibope, manteve-se em terceiro lugar. Já Crivella minimizou a queda nas pesquisas de opinião e o empate técnico com Gabeira. "As pesquisas são uma fotografia cada vez mais distante da realidade das urnas", disse o senador, que no início da campanha eleitoral, quando liderava as intenções do eleitorado, costumava citar a importância e o valor das pesquisas de opinião. "Os institutos estão desacreditados", acrescentou Crivella. A estratégia de reduzir a importância das pesquisas eleitorais também foi usada pelo vice de Gabeira. "Sou engenheiro e conheço estatística, portanto, confio em todos os institutos de pesquisa, menos no Ibope", declarou em tom irritado o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha (PSDB). "Pesquisa é momento. A realidade hoje é bem diferente... Não acredito em nenhum dos dois. Vamos acreditar nas urnas. Nenhum dos dois está absolutamente certo", ponderou Gabeira que atribuiu parte do seu avanço à "velha tradição do carioca" de decidir seu voto duas semanas antes da eleição. ESTRATÉGIAS Gabeira chegou à sua sessão eleitoral, na zona sul do Rio, no veículo conhecido como "Gabeirão" antes mesmo do início da votação, marcada para as 8h. Gabeira cumprimentou os eleitores e foi orientado a "furar a fila" pela supervisora do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Gabeira disse que já tem sua estratégia de alianças para o segundo turno, mas não revelou detalhes. "O mecanismo de convergência ideológica pode existir, mas os eleitores são muito pragmáticos... A ideologia entrou em declínio nos últimos anos. Em uma metrópole decadente como a nossa precisamos de outras variáveis", afirmou. A candidata do PCdoB, Jandira Feghali, atacou as pesquisas que apontam que ela estará fora da disputa no segundo turno. A candidata aparece tanto no Ibope, quanto no Datafolha em quarto lugar nas intenções de voto. "Essa guerra foi desde o início, mais do que as pesquisas foram as manchetes. Na verdade tentam excluir a gente do páreo, mas isso não é real", disse a candidata. "Estamos no páreo e vamos disputar voto a voto essa eleição. Tenho muita convicção de chegar ao segundo turno", acrescentou Feghali. Crivella também votou cedo, em uma das sessões eleitorais instaladas no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. "Vamos unir as forças democráticas e os partidos populares para vencer o candidato da máquina pública", disse o senador, em alusão a Eduardo Paes, que é apoiado pelo governador Sérgio Cabral (PDMB). "Essas forças vão se unir para não deixar prevalecer o poder econômico. O segundo turno é uma outra eleição", acrescentou Crivella. (Edição de Renato Andrade e Eduardo Simões)